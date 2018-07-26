В рамках конкурса красоты Queen and Princess of the season прошла «сладкая» фотосессия

Две младшие категории красавиц приняли участие в фотосессии с необычными декорациями.
Конкурс красоты Queen and Princess of the season от КерчьИНФО и SMG уже радует своих участниц первыми этапами. В студии Натальи МЕЛЬНИЧЕНКО состоялась фотосессия для двух младших категорий.
Необычные «сладкие» декорации требовали особенного подхода в выборе образа. В этом девочкам помогла Галина КУДИЕНКО и ее студия авторского платья. Пышные и нежные наряды порадовали девочек и они не сдерживали своих эмоций.
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Лучшие кадры сделала официальный фотограф конкурса Светлана ЯШЕНКОВА.
Генеральный спонсор конкурса красоты Queen and Princess of the season – фабрика натяжных потолков «Виктория».
VIP — партнер – диагностический центр «Глобал Медик Групп».
Специальный партнер — Парк львов «Тайган».