В результате ДТП на автодороге Симферополь-Феодосия погибли 3 человека

Страшная авария произошла вчера ночью в районе поворота на село Отважное.

На трассе Симферополь-Феодосия в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще двое получили тяжёлые травмы. Об этом сообщили Крымскому информационному агентству в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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По предварительным данным, водитель автомобиля «Ford», двигаясь со стороны Симферополя в направлении Феодосии, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet».

«В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Chevrolet», а также пассажир автомобиля «Ford». Кроме того, еще два пассажира автомобиля Ford получили травмы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — подытожили в пресс-службе.

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