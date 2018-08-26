В Крыму в результате ДТП сгорел автомобиль

Авария произошла накануне возле села Танковое Бахчисарайского района. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
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«В результате ДТП Daewoo Lanos выехал за пределы проезжей части и загорелся. Огонь перекинулся на сухую растительность» — уточнили в ведомстве.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, пожарные и скорая помощь.
Пожарные локализовали возгорание сухой растительности, но автомобиль полностью сгорел.
В результате аварии водитель Daewoo пострадал и на данный момент находится Бахчисарайской центральной районной больнице.