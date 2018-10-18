Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека.
Сотрудники медицинской службы сообщили журналистам ТАСС, что в результате массового убийства в колледже Керчи скончалась еще одна девушка 16 лет на борту медицинского вертолета во время перелета в Симферополь.
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«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало больше», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию также подтвердили в Центре медицины катастроф Крыма, добавив что пострадавший скончался в стационаре.