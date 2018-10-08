В результате столкновения двух автомобилей в Крыму пострадал годовалый ребенок (ФОТО)

В Крыму один «ВАЗ» на большой скорости врезался в другой.
Трое взрослых и один ребенок пострадали в результате аварии в Джанкойском районе. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по Республике Крым.
По данным пресс-службы, накануне вечером водитель автомобиля «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны Джанкоя в направлении границы с Украиной, на нерегулируемом перекрестке при выполнении маневра обгона не убедился в его безопасности. В результате этого столкнулся с другим автомобилем такой же марки.
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«В 21:30 водитель автомобиля «ВАЗ-2110», двигаясь со стороны Джанкоя в направлении границы с Украиной, на нерегулируемом перекрестке при выполнении маневра обгона не убедился в безопасности своего маневра. В результате совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2109», который двигался впереди в попутном направлении и выполнял поворот налево».
По данным ведомства, в результате ДТП в «ВАЗ-2109» пострадали водитель, у которого сломаны три позвонка, и два пассажира, причем ребенок 2017 года рождения получил легкие травмы, а в «ВАЗ-2110» пассажир получил сотрясение головного мозга и перелом двух позвонков.