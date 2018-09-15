В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика пострадал мужчина

Сегодня днем на трассе Симферополь-Феодосия в районе села Грушевка произошло ДТП с участием пассажирского автобуса «Renault» и грузового автомобиля «Volvo». Пострадал житель Ленинского района.

При столкновении пассажирского автобуса с грузовиком пострадал водитель автобуса, среди пассажиров пострадавших нет. Об этом Крымскому информационному агентству сообщила пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

«Мужчина, житель Ленинского района, 1983 года рождения, с травмами различной тяжести госпитализирован в Судакскую городскую больницу. Никто из пассажиров автобуса не пострадал», – говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, пассажирский автобус направлялся из Симферополя в Керчь.

Сотрудники МЧС по прибытии на место ДТП оказали пострадавшему первую помощь в виде наложения давящей повязки и замораживающего средства. После этого он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи. Также были приняты меры по обеспечению пожарной безопасности и обеспечению беспрепятственного движения на трассе.

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