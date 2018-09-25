В результате страшного ДТП на автодороге Крыма погибли 5 человек (ФОТО)

Вчера на автодороге Крыма произошло страшное дорожно-транспортное происшествие.

24 сентября в 15:15 в службу спасения поступило сообщение о том, что на 62-ом километре автодороги «Красноперекопск-Симферополь» в районе с. Каштановка произошло столкновение рейсового автобуса «SETRA», который следовал по маршруту «Красноперекопск-Симферополь-Ялта», с легковым автомобилем «ВАЗ-2110». Есть пострадавшие, требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно были направлены сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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«По прибытии на место происшествия выяснилось, что в результате ДТП пострадало 5 человек, к сожалению, все они получили травмы несовместимые с жизнью. Крымские спасатели провели деблокацию погибших из деформированного автомобиля. Пассажиры, находящиеся в рейсовом автобусе, не пострадали», — говорится в сообщении.

Крымские спасатели призывают автомобилистов к выполнению требований правил дорожного движения, внимательности и осторожности.

В результате страшного ДТП на автодороге Крыма погибли 5 человек

Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Крым

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