В результате теракта погиб глава ДНР Александр ЗАХАРЧЕНКО

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр ЗАХАРЧЕНКО погиб вчера вечером в результате взрыва. Об этом передают РИА Новости.

Взрыв произошел в кафе «Сепар» в центре Донецка, где и находился Александр ЗАХАРЧЕНКО. Он погиб на месте получив черепно-мозговую травму. Министр доходов и сборов, который на тот момент сопровождал главу ДНР получил тяжелые ранения.

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В администрации ДНР назвали взрыв террористическим актом.

На данный момент предполагаемые виновники теракта уже задержаны. Выдвигаются версии, что ими являются Силы специальных операций Украины. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Александра КАЗАКОВА.

Он сообщил, что задержанные уже дали признательные показания.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», — заявил советник главы ДНР.

Также сообщается, что пострадали 11 человек, которые находились в кафе.

Фото: google

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