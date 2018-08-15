В результате тройного ДТП на керченской трассе пострадала девочка

Вчера вечером на автодороге Симферополь-Керчь произошло очередное ДТП. Столкнулись три автомобиля. Об этом журналистам Риа Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

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Авария произошла в районе Феодосии – столкнулись легковые автомобили Mazda, Skoda Rapid и минивэн Chevrolet Orlando. В результате ДТП пострадала 11-летняя девочка — пассажирка автомобиля Skoda Rapid. Её доставили в Феодосийскую городскую больницу.

На место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. Причины аварии выясняются.

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