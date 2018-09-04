В результате утреннего ДТП погибла женщина

Стали известны подробности серьёзного ДТП, произошедшего сегодня утром.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт оперативного дежурного этим утром в 06:18. В нем говорилось, что в пгт. Приморском Феодосийского округа произошло столкновение двух автомобилей «Skoda Octavia» и «Камаз». Требуется помощь спасателей в деблокации пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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На место происшествия сразу же выехало 1 отделение 20 пожарно-спасательной части в составе 4-х человек личного состава, а также Феодосийская дежурная группа «Крым-спас», экипаж ОГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

На момент аварии в легковом автомобиле находилось 3 человека: водитель 1991 года рождения, женщина, а также ребёнок около трёх лет.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента крымские спасатели извлекли пострадавших из автомобиля.

Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 1 города Феодосии. К сожалению, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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