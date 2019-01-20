В России предложили списывать невозвратные долги по ЖКХ

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей КУРИННЫЙ призвал списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

Ранее суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность жителей за газ, поскольку из-за истечения сроков давности она стала «безнадежной к взысканию». Компания планирует обжаловать решение суда, однако вслед за Чечней депутаты нескольких регионов призвали местные прокуратуры последовать примеру Грозного.

По мнению КУРИННОГО, невозвратные долги следует списать во всех регионах страны.

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«Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке», — рассказал он.

Парламентарий пояснил, что при попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд всё равно их спишет.

По его мнению, подобное решение избавит россиян от необходимости проходить огромные судебные процессы.