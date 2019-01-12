В России разрешат сбивать самолеты с пассажирами

Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать. Как сообщают «Известия», соответствующий проект постановления правительства разработан Министерством обороны.

Документ позволит открыть огонь по воздушному судну-нарушителю, если есть реальная опасность, что его преднамеренное крушение приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов. Это позволит в том числе предотвратить теракты, связанные с угонами самолетов. Такие меры соответствуют международному опыту, в том числе американскому, отмечают эксперты.

Текст документа находится на стадии межведомственных согласований.

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При этом действующее аналогичное постановление правительства от 1994 года запрещает сбивать самолеты-нарушители госграницы, если известно, что на их борту есть пассажиры.

«Сначала нарушителя визуально и по радиоканалам предупредят, что по нему из-за неподчинения откроют огонь на поражение. Перед самой атакой самолеты и вертолеты, имеющие стрелково-пушечное вооружение, последний раз заявят о серьезности своих намерений — откроют предупредительный огонь», — передают «Известия».

Если судно-нарушитель не отреагирует и на это, то его собьют, а если самолет-нарушитель после открытия огня начал выполнять команды дежурных сил — применение оружия прекращается.

Напомним, что в 2014 году, в день открытия Олимпийских игр в Сочи, произошло ЧП с предполагаемым захватом пассажирского самолета, совершавшего рейс из Харькова в Стамбул. Тогда пилоты сообщили, что у террориста есть бомба и он требует посадить судно в Сочи. Возникла реальная угроза для переполненного стадиона «Фишт», где начиналась церемония открытия Игр. Для того чтобы принять решение об уничтожении самолета, пришлось звонить президенту. К счастью, огонь открывать не пришлось — это была глупая выходка пьяного пассажира.