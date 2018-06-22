В Севастополе упал с обрыва автомобиль, есть жертвы

Вчера, 21 июня, с мыса Фиолент в Севастополе сорвался автомобиль. Причины происшествия неизвестны.

По сообщению пресс-службы правительства города-героя, на месте работают спасатели, которые уже приезжали сюда вчера сразу после сообщения о падении автомобиля. Однако несмотря на оперативную реакцию, водителя из машины достать не удалось — водолазы не сумели открыть авто.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, автомобиль марки Lada упал со скал, и от падения у него сложило крышу. Это и стало причиной неспособности спасателей помочь водителю. Более подробных комментариев от официальных ведомств пока нет.

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