В Севастополе задержали двоих студентов, распространявших наркотики на территории Керчи

Двое студентов из Севастополя распространяли через интернет наркотики по всему Крыму, но их деятельность была пресечена. Об этом сообщает управление МВД по городу Севастополю.

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В ведомстве рассказали, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю совместно с сотрудниками Севастопольской таможни получили и информацию от оперативных подразделений ФТС России о том, что в интернете идёт распространение наркотических веществ.

Сообщается, что студенты хотели в будущем организовать «бесконтактный» сбыт наркотиков по всей территории Крыма.

«В результате оперативных мероприятий задержаны двое жителей Севастополя, студенты одного из городских ВУЗов. Установлено, что один из фигурантов являлся администратором интернет-сайта, посредством которого осуществлялась торговля наркотиками, а второй – осуществлял фасовку и раскладку наркотических средств в легко доступных местах на территории Севастополя, Симферополя, Ялты, Феодосии и Керчи», — сообщили в ведомстве.

Когда подозреваемые были задержаны, у них при себе оказалось почтовое отправление, а в нём находилось четыре свёртка с наркотическим средством синтетического происхождения, массой 120 граммов.

Позже были проведены проверки по месту жительства одного из задержанных. В доме было найдено еще 70 грамм наркотиков.

«При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий на территории города Севастополя и Республики Крым сотрудники полиции обнаружили 36 так называемых «закладок» наркотических средств общим весом более 120 граммов», — пишут в ведомстве.

В общей сложности было изъято более 320 граммов наркотических средств, среди которых были «Спайс» и «Синтетический гашиш».

Максимальный срок, который предусматривается по инкриминируемым им статьям (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 229.1 УК РФ ), предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Севастополю

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