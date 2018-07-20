В Северо-Крымском канале достаточно воды для всего региона

В водохранилищах Северо-Крымского канала достаточно воды для водообеспечения регионов Крыма в текущем и следующем году.

Об этом сообщил Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь ВАЙЛЬ.

«На сегодняшний день во всех регионах республики запасы водного ресурса Крыма обеспечивают полное 100% потребление на курортный период. Для стабильной подачи воды задействованы три подземных водозабора: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский, которые дают 126 тысяч м3воды в сутки в систему Северо-Крымского канала. Это позволяет транспортировать воду в водохранилища, обеспечивающие водоснабжение восточных регионов Крыма», — цитирует председатель пресс-служба Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК.

Кроме того, специалистами водохозяйственного комплекса была произведена реконструкция насосных станций по системе Северо-Крымского канала, что дает возможность до 2-2,5 месяцев обходиться без воды Белогорского и Тайганского водохранилищ.

Читайте: Мнение: «Керчь — окраина под мостом без света, без воды, без туризма и без перспектив для молодежи»

Глава ведомства сообщил, что на сегодняшний день в Феодосийском и Станционном водохранилищах накоплено и закачано воды в три раза больше, чем в прошлом году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.