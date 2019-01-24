В Щелкино произошел пожар в многоэтажке (ВИДЕО)

Эвакуировано 10 человек.

Сегодня днем в Щелкино произошел пожар в многоквартирном доме.

«В 11.44 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Щёлкино горит квартира в пятиэтажном жилом доме. По прибытии на место вызова пожарные оперативно провели эвакуацию жильцов подъезда. Были эвакуированы десять человек, в том числе двое детей», — передает Крыминформ со слов пресс-службы МЧС.

В социальной сети опубликовали видео с места происшествия.

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Пожар произошел в одной из квартир на 4 этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Спасатели вовремя локализовали, а зател ликвидировали пламя.

В Щелкино горела многоэтажка