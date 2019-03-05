В Щелкино скрывался преступник находящийся в розыске

Полиция установила, что житель Щелкино находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Местный житель подозревается в совершении кражи на территории Московской области, после совершения которой преступник скрылся от правоохранительных органов.

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При осуществлении рейдовых профилактических мероприятий сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району нашли скрывающегося преступника на территории Щелкино. Им оказался 24-летний местный житель, который в данный момент задержан полицией и водворен в изолятор временного содержания.

О задержании разыскиваемого уведомили инициатора розыска