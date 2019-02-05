В Щёлкино «горела» модульная котельная (ФОТО)

Пожарные города Щёлкино Ленинского района осуществили выезд на потенциально опасный объект для проведения тренировки личного состава по ликвидации условного пожара в городской модульной котельной «Виток». Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республики Крым.

По легенде занятия, на объекте произошел пожар. Огонь быстро распространяется по всей площади котельной. Работники покинули здание. Эвакуация не требуется.

Пожарные, прибывшие на вызов, оперативно провели боевое развертывание. Автоцистерна была установлена на пожарный гидрант в перекачку воды посредством магистральной линии к очагу возгорания. Огнеборцы выполнили подачу двух водяных стволов.

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Условное возгорание было успешно ликвидировано.

«Целью пожарно-тактических занятий является отработка действий персонала котельных при возникновении очага возгорания. Кроме того были проверены знания, умения и навыки пожарных МЧС Республики Крым. С поставленными задачами огнеборцы справились четко и грамотно», — рассказывают в пресс-службе.

В завершение занятия огнеборцы проверили подъездные пути к зданию, а также наличие и состояние имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения.

В Щёлкино «горела» модульная котельная

Фото: МЧС России по Республики Крым.