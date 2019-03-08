В Щёлкино «горела» школа (ФОТО)

Крымские спасатели продолжают проводить пожарно-тактические занятия в учебных заведениях Крыма. В этот раз они «тушили пожар» на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Щелкино Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Согласно легенде занятия, в результате короткого замыкания электропроводки на первом этаже учреждения в помещении музея школы произошел «пожар», что привело к сильному задымлению. Существует вероятность распространения огня на соседние помещения. Работник учебного заведения немедленно вызвал службу пожарной охраны, после чего были приняты меры по отключению электроэнергии.

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В результате оперативных и слаженных действий сотрудников МЧС учебный пожар был успешно ликвидирован. По словам самих огнеборцев, каждое здание, помещение, участок территории учебного или социального учреждения с пребыванием людей должен быть обеспечен необходимыми средствами пожаротушения, связью и сигнализацией, наглядной агитацией, знаками безопасности, системами оповещения людей на случай пожара. Необходимо содержать в постоянном исправном состоянии и обеспечивать своевременное эксплуатационно-техническое обслуживание систем противопожарной защиты.

«В завершение занятия также было проверено наличие и состояние имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения и связи, наличие подъездов для проезда пожарной техники к водоисточникам, проверили состояние электроустановочных изделий: розеток, выключателей, электросветильников, электрощитовых», — отметили специалисты спасательного ведомства.

В Щёлкино «горела» школа