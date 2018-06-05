В школах и детских садах Керчи появятся автоматизированные пожарные сигнализации

На сайте государственных закупок появилась информация об электронном аукционе на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях образовательных учреждений города Керчи в 2018 году.

Заявки для участия в аукционе начали приниматься 31 мая. Конечный срок подачи — 18 июня в 9:00.

Общая начальная (максимальная) цена контракта — 11 817 480 рублей.

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Организацией, осуществившей размещение тендера, является Муниципальное казенное учреждение города Керчи Республики Крым «Централизованная бухгалтерия №1 Управления образования».

Заказчиками выступают сразу несколько образовательных учреждений города:

Школа №1 им. Володи Дубинина (цена контракта — 769 060 рублей)

Школа №10 (цена контракта — 748 590 рублей)

Школа № 22 им. Героев Аджимушкайских каменоломен (цена контракта — 324 560 рублей)

Школа №5 (цена контракта — 1 025 770 рублей)

Детский сад комбинированного типа №6 «Радуга» (цена контракта — 2 233 180 рублей)

Детский сад комбинированного типа №28 «Орленок» (цена контракта — 1 534 890 рублей)

Детский сад комбинированного типа №1 «Ручеек» (цена контракта — 1 374 150 рублей)

Детский сад комбинированного типа №37 «Золотая рыбка» (цена контракта — 816 240 рублей)

Детский сад комбинированного типа №51 «Журавушка» (цена контракта — 1 222 710 рублей)

Детский сад №25 «Солнечная поляна» (цена контракта — 525 130 рублей)

Детский сад №15 «Дельфин» (цена контракта — 1 243 200 рублей)

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