В Симферополе горит завод пластмасс

На складе завода пластмасс в Симферополе произошел крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Республике Крым.

Крымские спасатели ликвидируют пожар на «Симферопольском заводе пластмасс».

«Сообщение поступило сегодня утром. Горит подвальное помещение склада на заводе пластмасс. Общая площадь пожара 1 200. кв. м. Пожар пока не локализован. Предварительно, в подвале находилось машинное масло», — сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в тушении задействовано пять пожарных машин и 40 человек личного состава. Причина ЧП выясняется.

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Жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует.

АО «Симферопольский завод пластмасс» сейчас находится в стадии ликвидации.

Фото: Крыминформ