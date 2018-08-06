В Симферопольской больнице скончалась девушка, которую заживо поджег ее парень

В больнице города Симферополя умерла Александра КУЗЬМИНА, которую 30 июля в Ялте облил бензином и поджег ее молодой человек. Об этом сообщают «Вести Крым».

Читать: В Крыму девушку облили бензином и подожгли. ВИДЕО

Девушку перевезли санавиацией из Ялты в симферопольскую больницу №6, где врачи поместили пострадавшую в искусственную кому. К сожалению, из нее она так и не вышла.

КерчьИНФО напоминает, что девушку облил бензином и поджег ее собственный парень из-за ревности. При этом он также пострадал от огня, но выжил. У Александры было зафиксировано 80% ожогов по всему телу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.