В СК «Планета ПРОСПОРТ» прошли семинары для участников BB-проекта (ФОТО)

Сегодня в СК «Планета ПРОСПОРТ» состоялись увлекательные мероприятия для участников ВВ-проекта. Руководители клуба всячески содействуют их подготовке, прилагая максимум усилий для этого.

На ВВ-проекте проходит подготовка участников для выступления на городских, региональных и всероссийских соревнованиях по бодибилдингу и фитнес-бикини, а его направление «Re-Start» предназначено для тех, кто не планирует спортивной карьеры, а просто хочет изменить свою фигуру и летом покорять все пляжи.

В рамках 6 сезона ВВ-проекта, финал которого состоится 4 апреля, более чем 20 участникам преподали урок позирования сразу два тренера.

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Одна из них — Татьяна ДАНИЛЮК. Она приехала, чтобы поделиться своим соревновательным опытом, а также в первый раз провести семинар по спортивному позированию для фитнес-бикини прекрасной половине участников ВВ-проекта. Девушка является одной из лучших керченских спортсменок, организатором 6 и чемпионкой предыдущего сезона ВВ-проекта, абсолютной чемпионкой Керчи 2018 года, финалисткой чемпионата Крыма.

Второй — Юрий ХОМИЧ. Тренер-куратор поработал над спортивным позированием с парнями в номинации пляжный бодибилдинг. Юрий ХОМИЧ — чемпион Керчи, чемпион Крыма по пляжному бодибилдингу, серебряный призёр мира, а также опытнейший тренер СК «Планета ПРОСПОРТ».

Для участников направления «Re-Start» провела семинар по стретчингу опытный, сертифицированный тренер СК «Планета ПРОСПОРТ» Влада ВОЛКОВА.

В конце мероприятий все их участники получили памятные подарки.

Президент федерации бодибилдинга Керчи, тренер-куратор и организатор ВВ-проекта Наталья ПЕРШКО поделилась в журналистами КерчьИНФО своими впечатлениями от сегодняшних мероприятий:

«Я очень горда нашим ВВ-проектом. Горда тем, что с него выходят хорошие тренеры, хорошие спортсмены. Спортсмены с прошлых сезонов делятся опытом и уже проводят мастер-классы, проводят семинары для наших новичков».

В СК «Планета ПРОСПОРТ» прошли семинары для участников сразу двух спортивных проектов