В спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» прошло открытое первенство Ассоциации по художественной гимнастике

Первые внутренние соревнования для молодой Ассоциации по художественной гимнастике «Виктория» состоялись в Керчи.

Более 40 спортсменок от 3 до 9 лет приняли участие в открытом первенстве. Это значимый шаг для всех воспитанниц Ассоциации:

«Наша Ассоциация работает в Керчи всего лишь с сентября. Сегодня мы провели наше первое открытое первенство. Дети сдавали начальную подготовку и были показательные номера», — отметила руководитель Ассоциации по художественной гимнастике Юлия СИЛАЕВА.

Все участницы получили свои заслуженные награды и еще несколько отдельных номинаций порадовали маленьких гимнасток.

Участие принимали даже совсем новички, которые всего лишь месяц занимаются в Ассоциации.

После соревнований организаторы устроили настоящий праздник для воспитанниц. Такой дебют стал отличны опытом в будущей спортивной карьере гимнасток.

Открытое первенство Ассоциации по художественной гимнастике в Керчи