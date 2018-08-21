В среду под Керчью не будет воды

Из-за работ на водопроводных сетях в среду, 22 августа, в некоторых населённых пунктах Крыма будут перебои с водой. Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Вода Крыма».

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Так, в Красноперекопске в связи с переподключением водопроводной сети не будет водоснабжения в нескольких микрорайонах с 8:00. Возможно понижение давления по всему городу, а также в селах Почетное и Пятихатка. Ориентировочное время подключения — 17:00.

Кроме того, с 8:00 и до полуночи в среду и четверг в селах Виноградное и Горностаевка Ленинского района будут проводиться работы по хлорированию резервуаров Ленинской и Станционной систем.

В связи с этим предприятие «Вода Крыма» рекомендует населению иметь трехсуточный запас воды.

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