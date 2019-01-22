В среду в Багерово приедет министр транспорта Крыма

В среду поселок Багерово, который находится недалеко от Керчи, посетит министр транспорта Крыма Сергей КАРПОВ. Во взаимодействии с железнодорожниками они будут искать пути решения проблемы с транспортным сообщением поселка. Об этом сегодня сообщил журналистам Риа Новости Крым глава Республики Сергей АКСЕНОВ.

Накануне АКСЕНОВ рассказал о возникшей в результате строительства железнодорожного перехода к Крымскому мосту проблеме в районе поселка Багерово Ленинского района. Для возведения объекта нужно сделать насыпь, которая может «отрезать» поселок и нарушить транспортное сообщение.

Во вторник глава Крыма сообщил, что о сложившейся ситуации проинформировал министра транспорта России.

Читайте: Керченские пожарные провели учения в медицинском учреждении (ФОТО)

«Некоторые нюансы не были учтены изначально, то есть докладывали об одном расстоянии объезда в случае закрытия дороги, это было 7 км. Сейчас, с учетом качества дорог в поселке Багерово выяснилось, что это более 20 км. Договорились, что завтра на место выезжает Сергей КАРПОВ с железнодорожниками. Задача одна – сделать так, чтобы для людей это не превратилось в проблему», — сказал АКСЕНОВ.

Решить эту задачу специалисты должны оперативно. Подходящий для местных жителей и для железнодорожников вариант должны обозначить уже завтра.

«В ближайшее время мы найдем вариант, при котором можно будет совместить, как говорится, приятное с полезным. Завтра к вечеру точка в этом вопросе должна быть поставлена. Считаю,что надо дать возможность людям ездить по привычному маршруту», — подчеркнул глава Республики.

Он также проинформировал, что компания «ВАД», занимающаяся строительством трассы «Таврида», приведет в надлежащий вид дороги в поселке Багерово, по которым тяжелая техника возит строительные материалы. Сейчас они находятся в неудовлетворительном состоянии.