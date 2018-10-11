В Ставропольском крае нашли грабителя 84-летней жительницы Ленинского района

Сотрудниками отдела МВД России по Ленинскому району раскрыта кража, которая была совершена еще 2016 году.

Из квартиры 84-летней жительницы города Щелкино были похищены денежные средства.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Отрабатывался подучетный контингент, а также лица, имевшие доступ в квартиру пенсионерки. По «горячим следам» установить подозреваемого не удалось. Но оперативные мероприятия не прекращались.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и следственного отделения в 2018 году была установлена и доказана причастность к совершению преступления жителя материковой части России.

Выяснилось, что пожилая женщина сама впустила злоумышленника в свою квартиру. Мужчина представился продавцом меда. Когда пенсионерка вышла в соседнюю комнату за тарой для продукта, подозреваемый похитил денежные средства из серванта.

Полицейские установили местонахождение гражданина. Он был задержан в Ставропольском крае, где скрывался от правоохранителей.

Согласно действующему законодательству, мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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