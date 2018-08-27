В субботу полторы тысячи керченских детей посетят школу в первый раз

Для всех школьников, а особенно для первоклассников, «День знаний» является памятным праздником. Обычно школы украшены в этот день, в них становится шумно и многолюдно после летних каникул.

По данным управления образования города Керчи, в 2018 учебном году по состоянию на 27 августа зарегистрировано 1 340 первоклассников, что почти на 100 человек больше, чем в прошлом году. Специалист утверждает, что к 1-ому сентября эта цифра изменится, потому что каждый день число первоклассников возрастает.

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В 2018 году праздник «День знаний» выпадает на субботу, поэтому многие школьники и их родители обеспокоены вопросом: когда будут проводить школьную линейку?

По информации, данной всё в том же управлении образования, линейки будут проходить во всех школах 1-ого сентября в 9:00. Однако есть исключения: в Морском техническом лицее и школе №25 линейка состоится в 08:30, а в гимназии №2 имени В. Г. Короленко – в 09:30.

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