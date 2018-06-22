В сумерках по Крымскому мосту: следим за строительством Ж/Д части

Последние фото строительства железнодорожной части Крымского моста. Вечерняя поездка в Краснодарский край.

Команда КерчьИНФО отправилась по делам служебным в Краснодарский край. Безусловно, мы не могли не сфотографировать красоту и величие грандиозной стройки. Судоходные арки продолжают удивлять своей величественностью, но наше внимание приковано к строительству железнодорожной части Крымского моста.

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Уже не слышен грохот в Керченском проливе, ведь последняя свая Крымского моста погружена. Но работы продолжаются круглосуточно. В объектив камеры КерчьИНФО попала бригада строителей, которая трудилась на одной из опор железнодорожной части перехода.

Ажиотаж нарушителей в зоне арок уже прошел, припаркованных автомобилей больше нет. Есть только любители погонять по трассе, но их встречают приборы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В сумерках по Крымскому мосту

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