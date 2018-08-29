Из-за аномальной жары в Крыму запретят посещать леса и сократят школьные линейки

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как известно, на Крым надвигается аномальная жара.

По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 29 августа по 2 сентября в Крыму ожидается аномально жаркая погода.

«В период с 29 августа по 2 сентября в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более», — сообщили Риа Новости Крым в МЧС России по РК.

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С 29 августа по 2 сентября в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в связи с чем ввели временный запрет на посещение лесов. МЧС Республики Крым обращает внимание на необходимость соблюдения мер безопасности.

Также сообщением об аномальной жаре обеспокоены в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма. Министерство рекомендует директорам учебных заведений Республики обеспечить меры по предотвращению возможности получения тепловых ударов на торжественных линейках 1 сентября из-за жары.

«До всех директоров уже доведено поручение, в котором оговорена необходимость обеспечить меры по предотвращению возможности получения тепловых ударов как учащимися, так и родителями. Директора самостоятельно принимают меры, исходя из имеющихся возможностей. Кто-то примет решение провести линейки в сокращенном варианте, в какой-то школе линейки будут организованы в тени зеленых насаждений, у кого-то будет короткая официальная часть на улице, а после – торжественный концерт в актовом зале или доме культуры», – написала министр в социальной сети Facebook.

В пресс-службе министерства отметили, что на линейках 1 сентября директорам учебных заведений рекомендовано иметь запасы питьевой воды и пригласить на дежурство медицинского работника.

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