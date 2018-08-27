В связи со строительством ж/д подходов к Крымскому мосту поезда будут ходить с ограничениями

Журналистам КерчьИНФО стала известна информация о временных ограничениях движения поездов.

Так, сегодня из-за работ, проводимых на линии, поезда следуют только до станции Владиславовка. Также, в связи с ремонтом, жители и гости Керченского полуострова могут столкнуться с временными неудобствами и в дальнейшем.

Читайте: Когда откроют железнодорожный Крымский мост?

Один из сотрудников железнодорожного вокзала города Керчь прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«Поезда временно ходят с ограничениями. Причиной этого является «стройка века». Строятся железнодорожные подъездные пути к Крымскому мосту. Идет закрытие путей для того, чтобы производить ремонтные работы. Они на некоторое время закрываются по отрезкам. Например, сегодня поезда идут только до станции Владиславовка, завтра — будут ходить все поезда. Движение будет ограничиваться, пока не построят железнодорожный мост».

Пассажиры могут получить информацию по телефону +7(36561) 6-70-51, круглосуточно с перерывом с 16.30 до 19.00.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.