В связи со строительством ж/д подходов к Крымскому мосту поезда будут ходить с ограничениями

Журналистам КерчьИНФО стала известна информация о временных ограничениях движения поездов.
Так, сегодня из-за работ, проводимых на линии, поезда следуют только до станции Владиславовка. Также, в связи с ремонтом, жители и гости Керченского полуострова могут столкнуться с временными неудобствами и в дальнейшем.
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Один из сотрудников железнодорожного вокзала города Керчь прокомментировал сложившуюся ситуацию:
«Поезда временно ходят с ограничениями. Причиной этого является «стройка века». Строятся железнодорожные подъездные пути к Крымскому мосту. Идет закрытие путей для того, чтобы производить ремонтные работы. Они на некоторое время закрываются по отрезкам. Например, сегодня поезда идут только до станции Владиславовка, завтра — будут ходить все поезда. Движение будет ограничиваться, пока не построят железнодорожный мост».
Пассажиры могут получить информацию по телефону +7(36561) 6-70-51, круглосуточно с перерывом с 16.30 до 19.00.