В схему движения для грузовиков в районе Симферополя внесены изменения

В схему движения для грузовиков, в районе строящейся Евпаторийской развязки, внесены изменения. Данные изменения вступают в силу с 13 июля.

В схему движения для грузовиков на участках автомобильных дорог в районе строящейся Евпаторийской развязки в Симферополе внесены изменения.

А именно, на автодороге Гвардейское-Красное в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи со сниженной грузоподъёмностью моста через реку Салгир (в пгт. Гвардейское), введены ограничения движения для грузовых транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн по указанному мосту. В связи с чем изменена схема движения грузового транспорта.

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Данные изменения вступают в силу с 13 июля.

Службой автомобильных дорог Республики Крым приняты меры по организации дорожного движения на период временного ограничения движения, а также обеспечено обустройство автомобильных дорог информационными

щитами и соответствующими дорожными знаками.

Схема Гвардейское-Красное

Текст: Госкомитет дорожного хозяйства РК.

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