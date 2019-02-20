В сёлах Ленинского района изменится расписание автобусов

Министерство транспорта Республики Крым рассмотрело вопрос об изменении расписания автобусных маршрутов в селах Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство транспорта Республики Крым провело выездное совещание с администрацией Ленинского района, а также главами поселений в посёлке Ленино. Основной вопрос совещания касался обеспечения транспортной доступности сел Горностаевка, Фонтан, Луговое, Батальное и Ерофеево. Приняв во внимание жалобы жителей на отсутствие фиксированного расписания, было принято решение пересмотреть схему организации движения и расписания автобусов на данных маршрутах.

Читайте: Изменилась схема движения автобусов по трассе «Таврида» (ФОТО)

По предложению жителей Ленинского района рассматривается вопрос об изменении расписания захода маршрутных автобусов в села: с 5:30 – 8:00; с 11:30 – 13:00; с 16:00 – 18:00.

После согласования новое расписание будет размещено на остановочных пунктах в селах Ленинского района.