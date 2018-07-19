В «Тайгане» пьяную туристку укусил лев: жертва требует 1 000 000 рублей

В парке львов «Тайган» молодой хищник укусил туристку во время сафари. Директор парка рассказал, как все было на самом деле.

Российские СМИ пестрят ужасающей новостью — во время сафари в парке львов «Тайган» хищник укусил туристку за руку. Чтобы прояснит картину, директор парка Олег ЗУБКОВ рассказал в своем блоге подробности происшествия.

«Действительно 11 июля вечером, во время проведения эксклюзивного сафари, молодой лев по кличке Витя прихватил Ольгу Соломину, которая пыталась с ним сфотографироваться. Услуга фотографирования с большими львами оказывается в Парке львов «Тайган» уже 7-ой год, это первый подобный случай. Никакого нападения, растерзания туристки не было. Очевидно молодому льву не понравился запах спиртного который исходил от Ольги. Я находился рядом и моментально остановил льва, однако укус на правой руке у Ольги уже остался», — пишет Олег ЗУБКОВ.

Также отмечается, что один клык молодого льва достаточно глубоко вошел в руку Ольги. Незамедлительно девушку отвезли в медпункт. Рану обработали, однако Ольга отказалась от госпитализации.

«Во время обработки раны она вместо обезболивающего попросила коньяка. Для меня это было достаточно странным обстоятельством, однако ещё больше я удивился когда Ольга выпила целую бутылку армянского семилетнего коньяка, а в 12-00 ночи попросил ещё одну… На моё предложение привезти обезболивающие поступил ответ: «Только коньяк». Поскольку в кабинете коньяка не нашлось, то в ход пошла бутылка 18-ти летнего виски», — продолжает рассказ Олег ЗУБКОВ.

Горничной гостиницы, которая расположена на территории парка пришлось всю ночь следить за постоялицей, поскольку она в пьяном виде ходила по мостам, под которыми находились львы.

«Также Ольга просила меня отвезти её вновь ко львам, на что я ответил, что мол для начала нужно вылечить рану. Утром 12 июля приехали 2 доктора которые осмотрели рану, сделали перевязку. Я в это время был в Симферополе (суд по похищенному тигрёнку)»

Врачи сделали заключение — здоровью Ольги ничего не угрожает, сухожилия и кости не задеты. Однако, для того чтобы избежать инфекционного заражение — девушку лучше поместить в стационар.

«Решили отвезти Ольг в клинику «Генезис». Приехав в парк львов «Тайган» я сразу же зашёл к Ольге и сообщил о рекомендации доктора и предложил ей собрать вещи. Ольга сначала согласилась, но затем попросила выйти горничную и моего заместителя. Когда мы остались наедине, то Ольга сказала что ей нужны гарантии и что она хочет получить в качестве компенсации 1 000 000 рублей».

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Директор парка отказал Ольге и напомнил о ее росписи в журнале по технике безопасности, перед которой она выслушала подробный инструктаж. Также ей сообщалось о возможности подобных ситуаций. И так понятно, что сафари — небезопасное приключение.

«Также я сказал Ольге, что готов оплатить всё лечение раны в лучшей клинике Крыма и компенсировать все расходы связанные с возникшими неудобствами. Ольга поставила мне, через моего заместителя, ультиматум, что если в течение 15 минут я не принесу ей 1 миллион рублей, то она позвонит в следственный комитет и в скорую помощь. Я ей сказал, чтобы она не теряла не одной минуты своего времени и звонила в скорую и в следственный комитет. Через 10 минут приехала скорая помощь, которая увезла Ольгу в Белогорскую больницу. Через 20 минут приехали и полицейские, которые опросили всех свидетелей, осмотрели даже место происшествия и описали всю картину произошедшего. Больше Ольгу я не видел, но прекрасно знаю что её здоровью, её жизни ничего не угрожает. Всё с её рукой и с её самочувствием будет в полном порядке».

В этой ситуации все точки расставит суд. И Олег Алексеевич будет действовать так, как будет установлено законом. Уже сейчас следственный комитет проводит проверку по данному случаю.

Фото: официальная группа парка

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