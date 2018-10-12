В течение месяца в Керчи появятся долгожданные остановки

Администрация города обещает, что в ближайший месяц остановки появятся на улицах Орджоникидзе и Буденного. Известно, как будут выглядеть новые павильоны.

Ситуацию с отсутствием остановочных павильонов прокомментировали в Администрации Керчи:

«Повторная работа по заключению контракта была проведенная из-за недобросовестного исполнения работ прошлым подрядчиком. Тогда остановки были выполнены с нарушениями и явным несоответствием требованиям техническому заданию, в следствии чего администрацией города работы были не приняты, а с исполнителем разорван контракт и выставлены претензионные работы».

В результате неисполнения контракта подрядчиком выплачен штраф в размере 600 000 руб, а он занесен в список недоброкачественных поставщиков.

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Новый контракт на установку павильонов был заключен 20 сентября и подразумевает исполнение работ в течении 45 рабочих дней.

Новые остановки, согласно техническому заданию, должны быть выполнены в едином архетипе с теми, что установлены на путепроводе в район Аршинцево.

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