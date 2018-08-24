В тройном ДТП на симферопольской трассе пострадали три человека

В аварии с участием грузового и двух легковых автомобилей на трассе Симферополь-Керчь пострадало три человека. Об этом сообщают Риа Новости Крым.

Авария произошла накануне днем в районе Феодосии. Грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся с легковыми автомобилями «Subaru» и «Honda Accord».

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На месте происшествия работали пожарные, медики, сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП пострадали три человека. Их госпитализировали. В причинах происшествия разбираются эксперты.

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