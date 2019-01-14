В троллейбусе керчанке нагрубил кондуктор

В редакцию КерчьИНФО написала письмо керчанка, которой надоело хамство в общественном транспорте.

Вчера примерно в 19:00 девушка возвращалась домой в хорошем настроении. Однако его испортила женщина, работающая кондуктором в городском троллейбусе.

Сев в троллейбус, керчанка обнаружила у себя в кошельке лишь одну купюру в 1 000 рублей. После того, как это увидела кондуктор, она очень грубо закричала: «Ты вообще соображаешь?» Это услышали все остальные пассажиры троллейбуса. На вопрос «А можно мне не грубить?», женщина отвечала всё тем же грубым тоном.

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«Если у нее не все в порядке с нервами, пусть не работает с людьми», — керчанку крайне возмутила данная ситуация.