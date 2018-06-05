В турнире по боксу керчане обыграли спортсменов из Краснодарского края

Керченские боксеры приняли участие в матчевой встречи по боксу между спортсменами Краснодарского края и Республики Крым. Информация об этом появилась на официальной странице городской администрации Керчи в социальной сети Facebook.
Матчевая игра состоялась в станице Калининская Краснодарского края. Команда Республики Крым была полностью сформирована керченскими боксерами БК «Славянский ринг-75».
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На мероприятии присутствовал почетный гость — экс-чемпион мира, депутат Государственной Думы и большой друг керченского клуба Дмитрий ПИРОГ.
По результатам соревнований керчане из команды «Славянский ринг-75» заняли первое командное место.
Фото: Facebook городской администрации Керчи