В уцелевшем крыле Керченского политеха возобновились занятия

Со вчерашнего дня в уцелевшем крыле Керченского политехнического колледжа впервые после ужасной трагедии возобновились занятия.

Судостроительный завод «Залив» выделил больше полумиллиона рублей для восстановления запасного выхода, сварили необходимые металлоконструкции. В течение месяца было оборудовано крыльцо и установлены современные двери из металлопластика. Для удобства учащихся в ближайшее время планируется смонтировать освещение новой входной группы. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

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Все это время студенты колледжа учились в третьем корпусе. Учеба была организована в две смены. По словам директора Ольги ГРЕБЕННИКОВОЙ, студенты и преподаватели рады возвращению в главный корпус, где расположены все лаборатории, а кабинеты более приспособлены для качественного проведения занятий.

Главный вход и часть учреждения, которая больше всего пострадала от взрыва, пока закрыты. Там продолжаются ремонтные работы.