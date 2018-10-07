В Украине боятся, что Россия завезла в Крым ядерное оружие

Министерство иностранных дел Украины заподозрили, что Россия могла завести в Крым ядерное оружие. Об этом передаёт Интерфакс.
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«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум инфраструктура для ядерного оружия», — сказал министр иностранных дел Украины Павел КЛИМКИН в понедельник в эфире телеканала «ATR».
По его словам, именно с территории Крыма и осуществляется поставка военной техники в Сирию.
Он также заявил, что МИД Украины хочет подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма.
«Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма», — рассказал Павел КЛИМКИН.