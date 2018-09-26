В Украине подбросили в машину крымчанина гранату

Вчера в послеобеденное время в полицию Львова поступило сообщение от мужчины, что в его собственном автомобиле, припаркованном на одной из улиц города, обнаружен предмет, похожий на гранату.

Во Львове на улице Трилевского неизвестные разбили окно автомобиля и закинули в салон гранату. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

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«На месте работали эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что в автомобиле «Ford Mondeo», который принадлежит 44-летнему жителю Крыма, разбито правое боковое окно, а в салоне находится предмет, похожий на гранату Ф-1. Боеприпас не взорвался».

Граната была направлена на экспертизу, по факту происшествия возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Личности, причастные к происшествию, устанавливаются. Виновному грозит лишение свободы от трёх до семи лет.

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