В Украине «предупредили» о грядущей катастрофе на Крымском мосту

В Украине придумали очередной миф о Крымском мосте – на этот раз украинские чиновники заявили якобы о движении частей конструкции. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост» на официальной странице в социальной сети «Facebook».

На украинском портале «Obozrevatel» опубликована статья, в которой говорится, что построенный Россией Крымский мост является «бутафорским пропагандистским проектом». Многочисленные нарушения при строительстве сделали конструкцию моста очень ненадежной, что вылилось в огромные проблемы для «оккупантов».

«Бравада со стороны строителей моста, что мост якобы такой стойкий, что выдерживает любое землетрясение, не отвечает действительности. На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российские специалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясения», – пишет «Obozrevatel», ссылаясь на слова министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима ЧЕРНЫША.

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По его словам, движение моста происходит в разных направлениях:

«Условно говоря, одни части моста поднимаются вверх, другие движутся вниз. Это связано с тем, что, во-первых, в таком месте построен, во-вторых, из-за конструкции… За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны. Создается напряжение для полотна, по которому движутся автомобили».

Министр также рассказал, что запуск железнодорожного сообщения по мосту постоянно срывается, сроки переносятся. Кроме того, россияне испытывают проблемы и со строительством подъездных путей к Крымскому мосту.

«Строят тоннель около километра в поселке Октябрьское возле Керчи. В прошлом году, когда начали его строить, случился сдвиг грунта и строительство было прекращено. Потом компания из Санкт-Петербурга рассчитала, какие грунты класть под железнодорожное полотно. Обычно рельсы и шпалы укладывают на «подушку» из гравия и соответствующих грунтов. Так они просчитались даже во время выбора – нет таких прочных грунтов сейчас, чтобы построить железнодорожные подъездные колеи к мосту. Опять просчитались и выделили дополнительно 3 000 000 000 рублей только для того, чтобы изменить проекты», – подчеркнул он.

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Подобных «нарушений» министр назвал большое количество.

В свою очередь в инфоцентре «Крымский мост» подчеркнули, что такие заявления можно списать разве что на бурные и длительные январские каникулы. И добавили очередную «сказку» в копилку мифов о мосте, счет которым идет уже на десятки.

«Я «двигаюсь в разные стороны»? Такое можно было придумать только после очень бурных новогодних праздников», — отмечается на странице Крымского моста.

Ранее на Украине уже высказывали ряд мифов, связанных с Крымским мостом. В частности, говорили о том, что транспортный переход является голограммой, созданной на «Мосфильме». Также заявляли, что после установки железнодорожной арки якобы просели его опоры, и заверяли, что мост рухнет. Кроме того, настаивали на том, что якобы в нем имеются трещины.