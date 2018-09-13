В Украине прекращение поставок воды в Крым приравнивают к геноциду

Политическая партия «Оппозиционный блок» потребовала возобновить поставки воды в Крым и уволить главу МИД.

Из-за громкого заявления министра иностранных дел Украины Павла КЛИМКИНА о прекращении поставок воды в Крым по северо-крымскому каналу у большинства жителей Крыма существуют проблемы с доступом к пресной воде. Это создает риски для жизни и здоровья крымчан, усиливает угрозы экологической безопасности для всего юга Украины.

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«Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права, и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид» — заявляют члены партии «Оппозиционный блок» на своём официальном сайте.

Во фракции также напомнили, что доступ к воде является неотъемлемым правом каждого человека, прямо и косвенно закрепленном в международном гуманитарном праве. В частности, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, других международных соглашениях и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Обеспечение доступа к воде, даже в условиях вооруженных конфликтов, является гуманитарной обязанностью всех стран-членов ООН.

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