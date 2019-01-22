В Украине рассказали о ежедневной работе по возврату крымчан

Президент Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что каждый день работает над «возвращением» Крыма. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на главу соседней страны.

С трибуны, выступая в честь 100-летия со дня подписания Акта объединения УНР и ЗУНР, ПОРОШЕНКО заявил, что помнит о крымчанах и каждый день работает, чтобы «освободить» их от «враждебного ига»:

«В День соборности обращаемся к нашим землякам, которые живут в границах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем. Каждый день работаем, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига».

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По его словам, для достижения этих целей нужно беречь и укреплять единство и соборность.

«Для достижения наших целей нам нужно беречь и укреплять единство и соборность. Поэтому всем должно быть четко понятно: Украина – унитарное государство, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и специальных статусов. Единственная независимая соборная Украина», — заявил украинский президент.