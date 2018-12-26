В Украине снова не смогли продать судно «Норд»

На повторный аукцион 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10%.

Национальное агентство Украины по возврату активов в среду повторно не смогло продать на аукционе арестованное российское рыболовецкое судно «Норд». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское предприятие «Сетам», которое занимается реализацией объекта.

Отмечается, что на аукцион была подана одна заявка покупателя, но была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса.

Согласно протоколу «Сетам», опубликованному 7 ноября, первый аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников торгов. Всего было подано 12 заявок, однако все они были отклонены организатором аукциона. Стартовая стоимость лота тогда составляла почти 1 630 000 гривен или около 58 000 долларов.

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На повторный аукцион 26 декабря лот был выставлен со скидкой 10% и составил 1 470 000 гривен.

Напомним, что 25 марта 2018 года украинские пограничники задержали сейнер «Норд» в Азовском море. Украинские пограничники отказывались выпускать из страны членов экипажа по российским документам, так как официальный Киев считает их своими гражданами, проживающими в Крыму. Двум из девяти моряков удалось вернуться домой, остальные до последнего времени находились в Киеве. 30 октября состоялся обмен семерых российских моряков на семерых рыбаков с двух украинских судов, которые были задержаны ранее за незаконный промысел. Капитан «Норда» Владимир ГОРБЕНКО пока остается в Украине.