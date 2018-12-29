В Украине сняли запрет на въезд мужчин из России

Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. При этом пограничники продолжают проверять их в усиленном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Госпогранслужбы Украины Олега СЛОБОДЯНА.

Вчера в комментарии одному из украинских изданий пресс-секретарь написал, что особое внимание пограничники уделяют въезжающим в Украину гражданам из стран, входящих в перечень миграционного риска. Особенно — россиянам.

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«Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну».

СЛОБОДЯН подчеркнул, что россиянам, помимо загранпаспорта, для пересечения российско-украинской границы могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в Украину.

Напомним, что с 26 ноября в ряде областей Украины начало действовать военное положение, которое длилось до 26 декабря 15:00 по московскому времени. В связи с введением военного положения гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет был ограничен въезд на украинскую территорию.