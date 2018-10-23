В Украине хотят спровоцировать российский флот на затопление своих кораблей

В Украине хотят спровоцировать российских военных на затопление кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе, чтобы тем самым устроить блокаду российских портов на Азовском море. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на украинского депутата, члена президентской фракции «Блок Петра Порошенко» Алексея МУШАКА.

По его словам, сделать это можно путем очередной провокации с проходом украинских кораблей через Керченский пролив.

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«Это должна быть операция – с одной стороны наши корабли должны будут подойти и с другой, это будет для России серьезная проблема, заведение этих кораблей в Азов, это будет для них вызовом».

Депутат уверен, что в этот раз российские военные не пропустят корабли ВМС Украины под аркой Крымского моста и затопят их, заблокировав тем самым судоходство.

«И тогда не только украинские азовские порты будут заблокированы, значит, и российские азовские порты будут заблокированы», – сказал МУШАК.

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