На Верхнем Солнечном планируют строить автовокзал

Директор «Крымавтотранса» Игорь КОРОБЧУК встретился с главами Феодосии и Керчи для обсуждения вопроса строительства автовокзалов на трассе «Таврида».

В ходе рабочей поездки директор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтотранс» Игорь КОРОБЧУК встретился с главами городов Феодосия и Керчь — Владимиром ТИТАРЕНКО и Сергеем БОРОЗДИНЫМ. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

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Основным на повестке рабочего совещания был вопрос о возможности строительства транспортных пересадочных узлов для обеспечения пассажирской доступности трассы «Таврида».

Данные транспортные узлы предполагают размещение автовокзала в привязке к железнодорожному вокзалу.

Для этих целей Генеральным планом Феодосии предусмотрено выделение порядка 24 гектар в районе микрорайона города Дружба — территория находится на расстоянии 6 километров от трассы «Таврида».

В Керчи строительство автовокзала рассматривается в микрорайоне города Верхний Солнечный возле автомобильной развязки рядом с новым парком станции Керчь-Южная.

«Строительство транспортных пересадочных узлов в непосредственной близости к трассе позволит не только развить маршрутную сеть, но и разгрузит от заезда автобусов большого класса города Керчь, Феодосия и Судак, снизив нагрузку на их транспортную инфраструктуру», — прокомментировал директор предприятия.

В ходе встречи и руководство «Крымавтотранс», и главы муниципалитетов пришли к общему выводу, что существующие автовокзалы Феодосии и Керчи необходимо оставить действующими, но переориентировать их на обслуживание маршрутов пригородного сообщения, связывающие поселковые населённые пункты округов.

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