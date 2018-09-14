В ходе учений керченские спасатели освободили пьяного водителя

Сегодня в городе были проведены учения с личным составом Керченского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу Керчи.

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Учения проводились с целью отработки взаимодействия сил и средств РСЧС при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

«Цель занятия: тренировать руководителя аварийно-спасательных работ по выработке управленческих решений при ликвидации последствий ДТП, отработать способы и приемы извлечения пострадавшего, отработать способы и приемы подачи огнетушащих средств», — сообщили в пресс-службе.

Условное ДТП произошло около 10 часов на улице Комарова. Водитель отечественного автомобиля «Волга» находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего совершил столкновение с деревом и оказался заблокирован в машине.

В пресс-службе также сообщили, что при проведении учений, все цели занятия были успешно достигнуты.

В проведении учений принимали участие:

1-е отделение 15 ПСЧ 3 ПСО ФПС по Республике Крым и 7 человек личного состава;

оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда ФПС по Республике Крым (г. Керчь), 3 человека личного состава;

отделение спасательных работ Специальный морской отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым, 4 человека;

1 бригада скорой медицинской помощи г. Керчь,3 человека;

1 экипаж ГИБДД, 2 человека;

От МЧС России: 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Всего было задействовано 6 единиц техники, 19 человек личного состава.

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