В Ялте обвалилась опорная стена жилого дома

Крымские спасатели продолжают ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий, вызванных непогодой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Сегодня в 05:56 в службу спасения поступило сообщение о том, что в результате обильного выпадения осадков в Ялте произошел сход сели, что повлекло за собой обвал одной из опорных стен жилого дома по улице Ломоносова, в результате чего выход жильцов оказался частично заблокирован.

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К месту происшествия были немедленно направлены сотрудники МЧС совместно со службами экстренного реагирования. По прибытии спасатели оперативно расчистили от сели вход в жилой дом, а также квартиры на 1 и 2 этаже. Из дома было эвакуировано 8 человек, из которых 4 ребенка. В целях обеспечения безопасности жителей сотрудники «Крымгазсети» и «Водоканала» отключили дом от электроэнергии и газа. В медицинской помощи никто не нуждался.

Всего от МЧС России было привлечено 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Крымские спасатели напоминают, что на территории Крыма сохраняется штормовое предупреждение.